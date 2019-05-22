Porto'nun İspanyol file bekçisi Iker Casillas'ın üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor. Geçtiğimiz haftalarda takımının antrenmanında geçirdiği kalp krizinin yankıları hâlâ süren dünyaca ünlü eldiven bu defa da eşi Sara Carbonero'dan gelen şok haberle sarsıldı. 35 yaşındaki spor spikeri, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamayla yumurtalık kanserine yakalandığını duyurdu.

Açıklamasında "Yaşadığımız şoku henüz atlatamamışken hayat bizi bir kez daha şaşırttı." diyen Carbonero, "Birkaç gün önce geçirildiğim bir sağlık kontrolü sırasında doktorlar yumurtalığımda kötü niyetli bir tümör tespit etti ve ameliyata alındım. Şanslıyız ki bu, zamanında fark edildi ve şu an her şey iyi. Ancak tedavinin tam olarak bitmesi için önümde bu illetle savaşmam gereken birkaç ay daha var." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki süreçte meslektaşlarından hassasiyet beklediğini ifade eden güzel spiker, "Sakinim ve her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Yolun zorlu olduğunu ancak mutlu sonla biteceğini biliyorum. Ailem, arkadaşlarım ve harika doktorlarımın desteğine sahibim." mesajını paylaştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler