Takımının 1 Mayıs tarihindeki antrenmanı sırasında kalp krizi geçirerek herkesi korkutan Iker Casillas'ın Porto'da yöneticiliğe getirildiği açıklandı. Portekiz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda İspanyol file bekçisinin oyuncular, antrenörler ve yönetim arasındaki bağı kurmaktan sorumlu olacağı ifade edildi.

Kulüp televizyonuna konuşan efsanevi kaleci, yöneticilik görevinin yanı sıra futbolculuk kariyerini de sürdüreceğini ifade ederken "Yeni sezona mümkün olan en iyi şekilde hazırlanacağız. Zaten birkaç haftadır çalışıyoruz ama ilk resmi maçımız için önümüzdeki iki hafta var. Umarım hep birlikte harika bir sezon geçirerek lig, kupa ve Avrupa'da mutlu sona ulaşırız." sözlerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler