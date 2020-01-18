IJF Asker ve Polis Komisyonu dönem başkanı Kaya Gezeker oldu

















Aynı zamanda IJF Eğitim Akademi bünyesinde uzman eğitmen olarak da görev alan Kaya Gezeker’in görev süresi 2021 yılında sona erecek.





Gezeker, Macaristan’ın Budapeşte şehrinde yapılan komisyon toplantısında oy birliği ile 2020 dönem başkanlığına seçildi. Dünya genelinde Asker ve Polis yetiştiren eğitim kurumlarında judo sporunun yapılması ve yaygın hale getirilmesi için verilen eğitimlere destek sağlamak, bu çerçevede ilgili ülkelerin makamları nezdinde protokol gerçekleştirmek üzere kurulu komisyon; hazırladığı projeler ve protokoller ile IJF içinde önemli bir konum kazandı. Gezeker de bu anlamda Türk ve dünya judosuna katkı sağlamak için önemli projelerde yer aldı. Dönem başkanlığına seçilen Gezeker, bu görevi ile uluslararası anlamda Türk judosu için önemli bir konum kazanmış oldu.





DHA



