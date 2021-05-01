'II. Heykelde Yeni Keşifler” yarışması başladı

Bu yıl Mesa Holding’in sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan yarışmada; eserlerini sergileme fırsatı bulamayan yetenekli sanatçıların görünürlüğünü artırmak ve heykel sanatına gönül verenleri teşvik etmek amaçlanıyor. Başvurular 9 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Yüzyıllar önce ortaya çıkan, duygu ve düşüncelerin çeşitli maddeleri şekillendirerek aktarılmasını sağlayan heykel sanatı bugünde sanat dalları arasında bütün ihtişamıyla yer alıyor. Türkiye’nin en köklü kültür sanat yayını olan Milliyet Sanat, kendine yeni kapılar açmak ve sanatını daha geniş kitleler ile paylaşmak isteyen genç heykel sanatçılarını “Heykelde Yeni Keşifler” yarışmasına davet ediyor. Birbirinden değerli isimlerin yer aldığı seçici kurul tarafından belirlenecek 10 eser arasından ilk 3’e giren yarışmacıların her biri 10 bin TL üretim desteği kazanırken, 1. Seçilen yarışmacı yurtdışında bir ay süren sanat eğitimi ödülünün de sahibi olacak. 9 Haziran tarihine kadar devam edecek olan yarışma başvurularının ilk elemesi Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek ve dereceye giren 10 eser belirlenecek. Daha sonra ağustos ayında bu 10 eser arasından birinci olan eser seçilecek.

İlki 2019 yılında gerçekleşen yarışmanın bu seneki seçici kurulunda Artsümer Galeri Kurucusu Aslı Sümer, Küratör & Sanat Yazarı Derya Yücel, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı & Koleksiyoner Ebru Özdemir, Heykeltraş Fabio Lattanzi Antinori, Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz, Küratör & Sanat Danışmanı Melike Bayık, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Koleksiyoner Meltem Demirören Oktay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Neslihan Pala, Merkur Galeri Kurucusu & Sanat Danışmanı Sabiha Kurtulmuş, Mesa Mesken Sanayi A.Ş. Tasarım Müdürü Sinem Konu Keskinok ve Sanatçı Seçkin Pirim yer alıyor.

Yarışma sonunda dereceye giren 10 eser, İstanbul Bienali ile eş zamanlı olarak 11 Eylül tarihinde açık hava heykel sergileri için en güzel mekanlardan biri olan Kemer Country Club’da açılacak sergide sanatseverlerle buluşacak. Eserler daha sonra Boğaz’ın eşsiz manzarasında yer alan tarihi Cemil Molla köşkü bahçesinde “Heykelde Yeni Keşifler” sergisi kapsamında sergilenecek.

Detaylı bilgi almak ve yarışmaya katılmak için http://www.milliyetsanat.com/yarismalar/heykeldeyenikesifler adresinde yer alan başvuru formunu doldurup, eser fotoğrafı ve videosunu yüklemek yeterli.