İhsan Karagöz: Kayak sporunun yaygınlaşmasını hedefliyoruz

Mondelçz International Türkiye’nin Genel Müdürü İhsan Karagöz, kayak sporunun yaygınlaşması, sevdirilmesi ve geleceğin sporcularının yetiştirilmesini hedeflediklerini söyleyerek “Bu amaçla Türkiye Kayak Federasyonu ve Milli Takımlar ana sponsoru olduk” dedi. Kayak sporunun markaları için ideal bir platform olduğunu belirten Karagöz, “Milka, bu alanda 24 yıldır yer alıyor ve birçok Avrupa ülkesinde alp disiplininde, kayakla atlamada sponsor oluyor. Ve de en iyi sporcular için sponsorluk iş birliklerini sürdürüyor” diye konuştu.

Türkiye’de dünya standartlarında birçok kayak pisti bulunduğunu ifade eden Karagöz, şöyle devam etti: “Kış sporlarının gelişimi için de büyük bir potansiyel var. Yurt dışında Milka markamızla uzun yıllardır sürdürdüğümüz stratejimizi Türkiye’de hayata geçirmek üzere Türkiye Kayak Federasyonu ile bir araya geldik. Milka markamızla 2019 sezonu itibarıyla Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiğimiz sponsorluk çalışmasıyla ‘Geleceğin Kayak Milli Takımına destek olma’ hedefiyle yola çıktık.”

68 yarışmaya destek

Karagöz, yaptıkları sponsorluğun kapsamını ise şöyle anlattı: “Türkiye Kayak Federasyonu’nun yer alacağı 44 ulusal, 24 uluslararası organizasyon olmak üzere toplamda gerçekleşecek 68 yarışmanın ana sponsoruyuz. Türkiye’de kayak sporu ile ilgili farkındalık geliştirmek, gençlerin kayağı daha çok sevmesini sağlamak, kayak sporuna gönül vermiş sporculara daha geniş olanaklar sunmayı hedefliyoruz. Tüketicilerimiz de bu sponsorluğumuz boyunca Milka markalı ürünlerimizden satın alarak geleceğin Kayak Milli Takımı’na destek olabilecekler.”

'Spor ekonomisi büyüyor'

Türkiye’deki spor ekonomisinin değerinde son 10-15 yılda iki katına varan bir artış olduğunu kaydeden İhsan Karagöz, “Bu çok önemli bir gelişme. Örneğin bu yıl Süper Lig’in 192’si farklı kurum olmak üzere 259 sponsoru var. Sponsor kurum ya da markalar, hazır giyimden otomotive, yiyecekten inşaata kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ancak spor ekonomisindeki bu gelişimi sadece marka ve kurumlara bağlamak eksik bir yorum olur. Elbette toplumumuzda sağlıklı yaşam trendinin yükselişinin de bu gelişimdeki etkisi büyük. Ancak geliştirilmesi gereken bir alan var ki o da amatör sporlar” dedi.

'Kolu takımımızın bir üyesiyim'

Mondelez’in, spora ve sporcuya çok değer veren bir şirket olduğunu dile getiren İhsan Karagöz, şunları söyledi: “Sadece spora destek vermekle kalmayıp, çalışanlarımızın spor aktivitelerine dahil olmasını destekliyor ve teşvik ediyoruz. Şirket içinde RUNDELEZ adında bir koşu grubumuz var. Bu grup altında çeşitli etkinliklere katılan 100’ün üzerinde şirket çalışanı sporcumuz var. Ben de RUNDELEZ koşu takımının bir üyesiyim ve koşulara katılıyorum.” Milka’nın doğasının kayak sporuyla iç içe olduğunu belirten Karagöz, “Alp’lerden gelen bir lezzetten bahsediyoruz. Kayağın cennetinden. Markamızın kayak sporuna yurt dışında uzun yıllardır süren bir desteği var. Şimdi aynı desteği Türkiye’de vermeye başladık” dedi.

Eylem Türk / FANATİK