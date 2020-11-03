Kasımpaşa maçında penaltı çıkartıp, 8 kurtarışla devleşmesine rağmen kalesinde 4 gol gören Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından soyunma odasında gözyaşlarını tutamamıştı.

Trabzonspor’un bir diğer gözbebeği Abdülkadir Ömür de son 3 maçtır oldukça etkisiz... Newton’un sonrası takımın başında antrenmanlara çıkan İhsan Derelioğlu, her iki yıldızla özel olarak ilgileniyor. Derelioğlu’nun hem Uğurcan hem de Abdülkadir ile sık sık konuştuğu ve adeta terapi uyguladığı öğrenildi. Genç yıldızlara psikolojik anlamda destek veren tecrübeli hoca, takımı ayağa kaldırmaya çalışıyor.

Yakından tanıyor

Altyapı koordinatörlüğünün ardından scout (izleme) ekibinin başına geçen ve Trabzonlu oyuncuları çok iyi tanıyan 58 yaşındaki İhsan Derelioğlu’nun takım içindeki en büyük yardımcılarından biri de Joao Pereira. Fırtına’nın 36 yaşındaki kaptanı, özellikle yabancı oyuncularla konuşmalar yapıyor.