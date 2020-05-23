Ramazan Bayramı’na sayılı saatler kala Arefe günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler araştırılıyor. Bu mübarek günde yapılacak ibadetlerin birçok önemi bulunmaktadır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. İslam dininde önemli bir yeri olan arefe günü ile ilgili olarak, Hz. Peygamber (s.a.s.) "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64), demiştir. Peki, İhlas suresinin anlamı ne? İhlas suresinin Türkçe meali okunuşu nasıl? Arefe günü 1000 İhlas hangi vakitte ne zamana kadar okunur?

Arefe Günü İhlas okumanın fazileti nedir?

Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. ... İhlas Suresi'nin faziletiyle ilgili ise bir hadis-i şerifte "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.

İhlas suresi Kur'an-ı Kerim'in 112. suresidir. 4 ayetten oluşur. İhlas suresi, Mekke'de indirilmiş bir sure-i celildir. İhlas kelime olarak, bir insanın samimi olması, dine içtenlik ile bağlanması ve dinin esaslarını Allah'ın rızası için yapması anlamlarına gelmektedir. İhlas suresi, Allah'ın birliğini, yüceliğini ve bütün noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu gösteren Tevhid suredir.

İhlas suresinde, üçlü inanç (teslis) iddiasında bulunan Hiristiyanlara ve Allah ile beraber diğer ilâhlara da tapan müşriklere reddiye bulunmaktadır. İşte bu nedenle tevhid inancı açısından ihlas suresinin büyük bir önem taşıdığı yadsınamaz.

İhlas suresinin faziletleri hadisi şerifler de şu şekilde belirtilmiştir;

On kez İhlas okuyan her Müslümana cennetten bir köşk hediye edilecektir.

Uyku sırasında kişinin 100 kere ihlas okuması onun cennete girmesine yardımcı olacak ve işini kolaylaştıracaktır.

Sabah namazı sonrasında 1 kez İhlas okumak cennet kapılarını açacak ve bir köşk verilmesini sağlıyor olacak.

Sabah namazından sonra ihlas suresini 12 kere okuyan kişi için Kur’an-ı Kerim okumak dört defa hatmetmiş gibi sevap yazılacaktır.

İhlas suresini hem sabah hem de akşam sürekli olarak okumak kişiyi sıkıntılardan kurtaracak ve belalara karşı koruma altına alacaktır.

Her akşam evine girerken İhlas suresi okuyan kişinin evine yoksulluk girmez, bolluk bereket oluşur.

Arefe günü İhlas suresinin okunması da yine hayırlı faziletlerden biridir. O gün tüm günahların affedileceği hadisler ile belirtilmiştir.

Cuma namazında İhlas suresini okumak kişiyi bir hafta boyunca kaza ve beladan korumak için yeterli olacaktır.

Her kim ki Müslüman gibi yaşarsa, haramdan elini eteğini çekerse, içki içmez ve cana mala rızka dokunmayıp kendi halinde yaşamaya devam ederse bu süreçte ihlas suresini tam 50 kere okuyan o kişinin 50 yıllık günahı siliniyor olacak.

Her kim yola çıkacağı esnada 11 defa ihlas suresi okursa Allah-ü Teala o kimseyi gideceği yere kazasız belasız gitmesini sağlar.

İhlas suresinin okunuşu nasıldır?

Bismillahirrahmanirrahim

Kul hüvellâhü ehad

Allâhüssamed

Lem yelid ve lem yûled

Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas suresinin Türkçe meali nedir?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

De ki: O Allah tektir.

Allah herşeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır.

O doğurmamış ve doğmamıştır.

Hiç bir şey O'na denk değildir.

Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir?

1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.

3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.

5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.

İhlas suresi neden indirilmiştir?

İhlas suresinin iniş sebebi hakkında Ebu Aliye Şabi ve İkrime şöyle söylemiştir;

Aralarında Amr bin Feyt ve Zeyd bin Kaysın da bulunduğu Mekke müşriklerinden bir grup Peygamber efendimizin(sav) yanına gelerek "Ey Muhammed(sav) bize rabbinin sıfatlarından bahset.O altın, gümüş, demir veya bakırdan birsey mi? Zira bizim ilahlarımız bu gibi şeylerdendir." diye sorarlar. Rasulullah(sav) onlara "Benim Rabbim, hiçbir şeyden meydana gelmedi. O, her şeyin yaratıcısıdır.” buyurdu. Bu hadise üzerine Allah-u Teala ihlas suresini indirdi.