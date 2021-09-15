Valilik binasında düzenlenen toplantıda açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kenti ve önemli turizm alanlarını tanıtma anlamında istişareler düzenlediklerini söyledi. Bu kapsamda Ihlara Voleybol Turnuvası düzenleyeceklerini anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Kuzeyboru, Galatasaray , Mert Grup Sigorta ve PTT ile Ihlara Voleybol Turnuvasını yapacağız. Bu turnuvanın adını Ihlara yapmamızın sebebi, Ihlara Türkiye'de ve dünyada bilinen en önemli kanyonlardan birisi. Gerçekten bu anlamda çok mutlu oldum. Bu turnuvanın şehrimizde yapılması ve Galatasaray gibi takımların burada 4 gün kalması ve adının Ihlara olması Aksaray'ın tanıtımı ve değerleri adına çok önem arz ediyor. Bu dörtlü turnuvada gelecek takımları en iyi şekilde ağırlayıp şehrimizi onlara tanıtacağız. Böylesi bir organizasyona ev sahipliği yapan Kuzeyboru Spor Kulübü yöneticilerine çok teşekkür ediyorum."

Kuzeyboru Spor Kulübü Başkanı Bülent Karaman ise bu şehri tanıtmak için valilik ve diğer ilgili kurumlarla güzel etkinlikler yapmayı planladıklarını kaydetti.

DHA