2017 yılında Galatasaray'da görev alan Hırvat teknik adam Igor Tudor, Sarı Kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra açtığı tazminat davasını kazandı. Tudor'un avukatı Sami Dinç'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

Tudor'un avukatı Sami Dinç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkil Teknik Sorumlu Igor Tudor’ un hizmet sözleşmesinin Galatasaray A.Ş. tarafından herhangi bir haklı gerekçeye dayanmaksızın sona erdirilmesi neticesinde tarafımızca Galatasaray A.Ş.’ ye karşı başlatılmış hukuki süreç FIFA ve CAS nezdinde yaptığımız tüm taleplerimizin kabulü ile 10 Mayıs 2021 tarihinde kesin olarak sonlanmış ve verilen nihai karar uyarınca Müvekkil Teknik Sorumlu; 2017/2018 futbol sezonuna ilişkin şampiyonluk primi olan 200.000,00-Euro ve hizmet sözleşmesinin erken sonlanması sebebiyle bakiye süre ücret alacağı olarak 514.730,00-Euro ile bu bedellere fiili tahsil tarihine kadar işleyecek faizine hak kazanmış olup, anılan kararın sonuçları transfer yasağı olarak Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına işlenmiş bulunmaktadır. Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."

Neler yaşandı?

2017-18 sezonu öncesinde Galatasaray'ın başında olan Tudor görevden alınmış yerine Fatih Terim gelmişti. Terim ile o sezon Galatasaray şampiyonluğa ulaşmıştı. Tudor, tazminat davasına yaşanan şampiyonlukta payının olduğunu belirterek şampiyonluk priminin de kendisine verilmesini istemişti.







