Igor Tudor için resmi açıklama!

Galatasaray ve Karabükspor'un eski teknik direktörlerinden Igor Tudor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Hatayspor ile anılıyordu. 42 yaşındaki teknik adamın yarım sezondur çalıştırdığı Hajduk Split kulübü ise resmi internet sitesi aracılığıyla yayımladığı bildiride Tudor'un geleceğiyle ilgili çok net ifadeler kullandı.

Başkan Marin Brbic'in istifası sonrası denetleme kurulundan yapılan açıklamada "Şunu duyurmak isteriz ki kulübün spor şubesindeki tüm kilit kişiler görevlerinin başında olmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi. Bu sözler, Tudor'un önümüzdeki sezon da Hajduk'un başında olacağı ve Türkiye'ye geri dönmeyeceği şeklinde yorumlandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler