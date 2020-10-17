Turkish Airlines EuroLeague'in 4. maç döneminde Bayern Münih’e 75-71 yenilen Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Igor Kokoskov, ikinci yarıda çok kötü bir performans sergilediklerini söyledi. Kokoskov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikinci yarıdaki performanstan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "İki farklı bir görüntü vardı. İlk yarıdaki gerçek görüntümüz ikinci yarıda tamamen yok oldu." dedi ve ekledi:

‘20 sayı öndeyken kaybederseniz sorumluluk tamamen antrenördedir’

“Zor bir maçtı ve kötü kayıp oldu. İkinci yarıdaki performanstan dolayı çok üzgünüm. İki farklı yarı vardı. İlk yarı gerçek yüzümüz, ikinci yarı tamamen yok olduk. Savunma ve hücum açısından çok iyiydik ama enerjimizi kaybettik. Çok güçlü bir inancım vardır, bir mentorüm söylemişti: ‘20 sayı öndeyken kaybederseniz sorumluluk tamamen antrenördedir.’ Bütün sorumluluğu alıyorum. Takımımın arkasındayım. Bu akşam çok kötü hissediyoruz. Hepimiz yürekten, Fenerbahçe için elimizden geleni yapıyoruz. Kazanmanın da kaybetmenin de mantıklı açıklamaları vardır. Hem kalbimizle hem beynimizle nerede olduğumuzu iyi analiz etmeliyiz. Önümüzde çok uzun sezon var. Bayern Münih’i tebrik ediyorum ama bundan ders almamız gerekiyor.

'Antrenör olarak sorumluluğu alıp, momentumu geri getirmem gerekiyordu'

''İkinci yarıda çok fazla hücum ribaundu vardı. Fiziksel olarak yetersizdik ve bu alanı onlar domine ettiler. Daha fiziksel kalıp, daha sert fauller alabilirdik. Yeterince sert oynamadık. Daha iyi olmamız gerekiyordu. İki tarafta da savunma yapıyorduk, hücum hiç yapmadık. Bu alanda pasiftik. Daha kararlı olmamız gerekiyor. (İki yarı arasındaki fark) Kesinlikle yorgunduk. Antrenör olarak asla oyuncularımı işaret etmem, suçlamam. Antrenör olarak sorumluluğu alıp, momentumu geri getirmem gerekiyordu. (Jan'ın performansı hakkında) Oyuncularımı her zaman koruyorum. Jan bu akşam çok fazla süre aldı. Televizyondan izleyen taraftarlara çok güzel dakikalar yaşattı. Çok sert ve yürekli oynar, yüksek enerjisiyle. Her ne kadar Jan takımın yüreği olsa da, bizim grup olarak böyle oynamamız gerekiyor."