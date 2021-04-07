Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, normal sezonun son karşılaşmasında İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, açıklamalarda bulundu.

Takım olarak en iyisini yapıp kazanmak için mücadele edeceklerini dile getiren Igor Kokoskov, "Bizim için bu maçın geride kalan karşılaşmalardan bir farkı olmayacak. Biz hiçbir zaman hesap yapmıyor, tüm mücadelelere aynı şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup kazanmaya çalışacağız. Maçı kazanmaya çok ihtiyacı olan, iyi bir takımla karşılaşacağımızı biliyoruz. EuroLeague’in en güzel noktalarından biri de çok fazla takımın son ana kadar Play-off için savaşması ve şampiyonluk için birçok adayın olması. Real Madrid’e ve koç Pablo Laso’ya büyük saygı duyuyoruz. Bence Pablo, Madrid’de uzun yıllardır harika bir iş çıkarıyor. Biz bu mücadele için en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

Yıldız oyuncuları Jan Vesely'nin yokluğuna da değinen Kokoskov, "Elbette Jan çok özel bir oyuncu ve yerini doldurmak çok zor. Onun yokluğu bizim için önemli bir meydan okuma olacak. Ancak iyi takımlar, en iyi oyuncularının yokluğunda da bir şekilde ayakları üstünde durmayı başarabilmelidir. Bu nedenle Jan yokluğunda nasıl oynamamız gerektiğinin yolunu bulmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.