Igor Kokoskov: Tüm takdiri oyuncularıma veriyorum

Kokoskov'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

“Tüm krediyi oyuncularıma veriyorum. İnanılmaz oynadılar. Çok iyi bir antrenör tarafından çalıştırılan çok sert ve çok atletik bir takım. Tüm takdiri oyuncularıma veriyorum. Çok az oynayan oyuncularım da mutluydu. Onlar da beni mutlu etti. Bu maçta küçük bir rol yoktu. Her rol çok önemliydi. İki takım da harika bir mücadele verdi. Belki biz takım olarak karakter gösterdik ve oyuncularımla gurur duyuyorum.”



