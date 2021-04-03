Igor Kokoskov: Savaştık, mücadele ettik ama daha fazlası gerekiyor

Igor Kokoskov, şunları söyledi:

“Maç kaybettiğiniz zaman ağızda her zaman acı bir tat bırakır, biz de bu maçtan sonra öyle hissediyoruz. EuroLeague’de bu yıl muhtemelen en iyi basketbolu oynayan takımla oynayacağımızı biliyorduk. Buraya gelirken Barcelona favoriydi. Biz savaştık, mücadele ettik ama böyle maçları kazanmak için daha fazlası gerekiyor. Bizim için güzel bir sınav oldu. Çünkü umarım bu takımla tekrar oynayacağız. Fiziksel mücadeleye dayalı, çok güçlü bir takım. Biz buna cevap bulamadık. Birçok hücum ribaundu verdik, boyalı bölgede çok skor ürettiler. Fiziksel mücadele ile kazandılar.

Biz ise hücumda boyalı bölgeyi kıramadık. Penetre ettik ama sahanın her iki tarafında da daha fiziksel bir oyuna ihtiyacımız vardı. Genel olarak Barcelona’yı tebrik ederim. Bugün daha iyi oynadılar, kazanmayı hak ettiler. Fenerbahçe savaştı ama bu maçı galibiyetle kapatacak kadar değil.

Tıbbi açıdan Vesely!'nin durumunu bilmiyoruz. Yarın daha net bilgi sahibi olacağız. Şu anda bilemiyoruz, yarın öğreneceğiz."