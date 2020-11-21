Igor Kokoskov: Real Madrid yağı tam bir makine bibiydi

Tecrübeli koç, şu ifadeleri kullandı:

“Real Madrid‘i ve koç Pablo Laso’yu muazzam oyunlarından ötürü kutlarım. Yağı tam bir makine gibilerdi. Çok sayıda tecrübeli oyuncuları var. Hücumları çok temiz, çok yerinde ve çok etkiliydi. Asist/top kaybı oranlarına bakabilirsiniz. 31 asist yaptılar. Top dolaştı, içeriye girdi, şut seçimi muazzamdı. Real Madrid’in güçlü yanının ne olduğunu, sorunların nereden kaynaklanacağını biliyorduk fakat basketbolu konuşmak daha kolay. Bunları sahaya yansıtmalıyız.

Bence zaman zaman kıvılcım gösterdik. Her zaman mücadele ediyoruz ama bu yeterli değil. Burası EuroLeague, dünyanın en iyi ikinci ligi. Aynı zamanda iyi oynamalısınız. Çok sayıda hata yapıyoruz, zihinsel hatalar da yapıyoruz. Herkes yapıyor. Sadece genç oyuncular değil. Daha yaşlı oyuncular da yapıyor. Kendilerinden daha fazlasını beklediğimiz tecrübeli oyuncular da yapıyor. Real Madrid’e tekrar tebrikler. Bu hatalarımızdan ders çıkarıp yolumuza bakmalıyız.”







