Turkish Airlines EuroLeague'in 4. maç döneminde Bayern Münih'i konuk etmeye hazırlanan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da koç Igor Kokoskov, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Yüksek enerjiyle oynayan rakiplerine karşı iyi bir performans sergilemeleri gerektiğini belirten Kokoskov, "Son dönemde çok iyi basketbol oynayan ve çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Maccabi’yi deplasmanda mağlup eden bir takımla karşılaşacağız. Bayern Münih genç bir ekip. Çok yüksek enerjiyle oynuyorlar ve ortaya sertlik koyabiliyorlar. Top çalma istatistiğinde ilk sıradalar. Oyunlarında yüksek enerji sergiliyorlar. Onların güçlü yönlerine cevap verebilmeliyiz. Önümüzde iyi oynamamız gereken bir karşılaşma var. Tüm oyuncularımın takıma katkı vermek için hazır olmaları gerekiyor. Yedi gün içinde dört maç oynadığımız bir dönemdeyiz. CSKA’ya karşı kazanmamız gereken bir maçta aldığımız mağlubiyetten sonra bu mücadele mental olarak çok önemli olacak. Hem fiziksel hem de mental olarak hazırlanmalıyız. Kendi evimizi korumaya ve galibiyet almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.