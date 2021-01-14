Igor Kokoskov: Önceliğimiz kendi oyunumuza konsantre olmak

Deneyimli başantrenör, Sarı-Lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Yaşadıkları zorlu ve başantrenör değişikliğine giden sürece rağmen iyi oynayıp kazanmak için yeterli yeteneği olduğunu gösteren bir rakibimiz olacak. Özellikle son birkaç maçta bunu kanıtladılar. ASVEL'e karşı önemli bir galibiyet aldılar ve kendi liglerinde de kazandılar. İyi ve sağlam bir oyun sergiliyorlar. Bizim önceliğimiz kendi oyunumuza konsantre olmak ve rakibin tüm kozlarına cevap verebilmek olacak." ifadelerini kullandı.

Nemanja Nedovic'e dikkat çeken Kokoskov, şu sözleri söyledi:

"Nemanja Nedovic'in şu anda Avrupa'da eşleşmesi en zor oyunculardan biri olduğunu da biliyoruz. Gerçekten çok formda. İlk olarak kendi oyun planımıza odaklanmalıyız. Ama aynı zamanda, şu anda Avrupa'nın en iyi hücum oyuncularından biri olan Nedovic'in savunmasına da dikkat etmeliyiz."

Edgaras Ulanovas ise çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bizim için çok önemli bir maç. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Çift maç haftaları her zaman zordur. İyi bir galibiyet aldık, ancak o karşılaşmayı unutmalı ve Panathinaikos'a odaklanmalıyız. Panathinaikos son maçında çok iyi oynadı. Yüksek skor yapabilen oyuncuları var. Özellikle Nedovic ve Papapetrou çok iyi oynuyorlar. Eğer bu mücadeleyi kazanmak istiyorsak konsantre olmalı ve bilhassa savunmada iyi iş çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.