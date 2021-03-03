Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda AX Armani Exchange Olimpia Milan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, açıklamalarda bulundu.

Rakipleri Olimpia Milano'nun bu sezon EuroLeague'deki en iyi takımlardan biri olduğunu belirten Kokoskov, "Milano’yu deplasmanda mağlup edebilmek için en iyi oyunumuzu sergilememiz gerektiğini biliyoruz. Milano, EuroLeague’de bu sezonun en iyi takımlarından biri. Çok istikrarlılar, çok yetenekliler ve oldukça iyi basketbol oynuyorlar. Rakibimiz kesinlikle bu sezonun şampiyonluk adaylarından biri ve onlara büyük saygı duyuyoruz. Bizi İstanbul’da mağlup etmeyi başarmışlardı. Milano’nun çok tecrübeli, birçok koza sahip bir kadrosu var ve nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Önümüzde zorlu bir fikstür var. Buna ve Milano karşılaşmasına hazır olmalıyız. Her maçın büyük önem taşıdığının farkına varmalıyız" ifadelerini kullandı.