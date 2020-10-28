Turkish Airlines EuroLeague'in 6. maç döneminde İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Maccabi Tel Aviv'in zorlu bir rakip olduğunu belirten Kokoskov, "Maccabi çok yetenekli bir ekip. Birçok kozları var. Rakibimize çok saygı duyuyoruz. Hem uzunlarda hem de kısalarda çok etkili isimlere sahipler. Bu nedenle her iki alanı da oldukça iyi kullanıyorlar. Maccabi çok yönlü bir takım. Yetenekliler ve hem uzunlarda hem de dış atıcılarda oldukça iyi isimleri var. Özellikle iç sahada yüksek enerjiyle birlikte iyi oynuyorlar. Bu nedenle zor bir deplasman karşılaşmasının bizi beklediğinin farkında olmalıyız. Hava atışından itibaren bu zorlu maça hazır olmalı ve onların enerjisine cevap verebilmeliyiz" dedi.