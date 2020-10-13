Igor Kokoskov: Maç öncesi favori CSKA ama...

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, üçüncü maç döneminde CSKA Moskova ile karşılaşmaya hazırlanırken koç Igor Kokoskov, maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güçlü bir rakiple karşı karşıya geleceklerini belirten Kokoskov, "EuroLeague’de tamamlanan son sezonun şampiyonuna karşı oynayacağız. CSKA Moskova’nın çok fazla tecrübeli oyuncusu var. Kadrolarına yeni isimler de eklediler ve takıma yetenek kattılar. Itoudis EuroLeague’in en iyi koçlarından biri. CSKA uzun süredir aynı koçla çalışan ve aynı felsefeyle oynayan, çok tecrübeli bir ekip. Birlikte oynamaya alışkınlar ve kazanma DNA’sına sahipler. Bu mücadelenin bizim için çok önemli bir meydan okuma olacağının farkındayız. Rakibimizin iyi ve birlikte oynamaya alışkın bir takım olduğunun bilincinde olarak, evimizde çok değerli bir maça çıkacak ve sezonun bu bölümü itibarıyla hangi seviyede olduğumuzu göreceğiz. CSKA mücadele öncesi favori ama biz kendi oyunumuza ve maç planımızı yansıtmaya konsantre olacak, ardından parkede neler yaşanacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.







