Igor Kokoskov: Kritik anlarda istediklerimizi yapamadık

Fenerbahçe TV’ye konuşan Kokoskov, “Her mağlubiyet zordur, her mağlubiyet üzücüdür. Burada neyi temsil ettiğimizi biliyoruz, her maça da bu şekilde yaklaşıyoruz. Bu karşılaşmaya da öyle girmeye çalıştık. 40 dakikalık bir mücadele oluyor. Biz karşılaşmada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Maçta kritik anlar vardı; hücum ribauntlarında, kritik şutlarda, boş şutlarda... Özellikle son çeyrekte bunları yapmaya çalıştık ama istediğimizi alamadık.” dedi.







