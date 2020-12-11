Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’in 13. hafta mücadelesinde ALBA Berlin ile karşılaştı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe‘nin koçu Igor Kokoskov açıklamalarda bulundu. Tecrübeli koç, şunları söyledi:

“ALBA Berlin’i oynadıkları oyundan ötürü tebrik etmem gerekiyor. Keza koç Aito da harika koçluk yaptı. Biz bu akşam sahaya çıkmadık. Sahaya çıkmadık. Zaman zaman kıvılcım gösterdik ama takımımızı tanıyamadım. Koç olarak her zaman takımımı fiziksel ve zihinsel olarak hazırlayamamaktan ötürü sorumluluğun tamamını alıyorum. Hiçbir ses duymadım, hiç kimse tepki göstermedi. Bu yıl bazı maçları iyi oynamış bir takım gibi gözükmedik. Bir sonraki maçımıza odaklanmalıyız. Zorlu bir fikstür var. Önümüzde maçlar var ve kendimize gelip bir sonraki maça odaklanmalıyız.

Kötü maçlarımız da oldu iyi maçlarımız da oldu. Takımımızın zayıf yanlarının neler olduğunu basın ile paylaşmayacağım. Benim işim elimizde olan koşullar altında takımımı hazırlamak ve sahaya çıkarıp maçları kazanmaya çalışmak. Takımımı, oyuncularımı sevmek zorundayım. Kendimize gelip önümüzdeki maçları oynamalıyız. Buraya gelip oyuncularımı satmayacağım. Koç olarak sorumluluk bende. İyi ve kötü maçlarımız oldu, sakatlıklarımız oldu ama hayat böyle. Sezon böyle ve bu sezon birlikte kalacağız.”







