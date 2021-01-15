Igor Kokoskov: Jan Vesely Fenerbahçe’de kendi efsanesini yazıyor

Igor Kokoskov basın toplantısında şunları söyledi:

“Zor bir maçtı. Sonuç, bu takıma karşı hazırlanmanın ne kadar zor olduğunu göstermiyor. Fiziksel mücadeleye dayalı, agresif oynayan, birçok silahı olan bir takım Panathinaikos. EuroLeague’in en formda oyuncularından birine sahipler. Maça çok iyi başlamadık. Savunmada bazı pozisyonlarda uyuduğumuz, kötü ribaundlar verdiğimiz oldu. Maç boyunca 21 ribaund aldık, bu bizim için düşük bir sayı. Ribaundlar ve daha fiziksel mücadeleye dayalı oyunla ilgili konuştuk. Savunmada pozisyonları ribaund ile sonuçlandırmamız gerektiğinden bahsettik. Sezonun büyük bölümünde bu konuda canımız yandı. Bence iyi reaksiyon gösterdik. Enerjimiz harikaydı. Birbirimiz için fedakarlık yapmak, takım olarak, bencillikten uzak oynamak istediğimize dair bir mesaj verdiğimize inanıyorum.

İkinci yarıda çok fazla adam değişerek oynayacaklarını biliyorduk. Çok adam değiştiler, biz de potaya penetre ettik. Potaya hücum ettiğimizde topu da paylaşınca topun olmadığı tarafta boş üçlükler bulduk. Bu yüzden birçok üçlük bulduk. Skor, maçın ne kadar zor geçtiğini göstermiyor. Bu takımla oynamak zor. Fakat genel olarak aldığımız sonuçtan çok mutluyuz ve bir sonraki maça odaklanmalıyız.”

Jan Vesely‘nin performansı ile ilgili de konuşan Kokoskov, şunları söyledi:

“Vesely, bizim organizasyonumuzun yüzü. Yapabildikleri sır değil. Bu organizasyonda kendi efsanesini yazıyor olmasının bir sebebi var. Bu takımda yedinci yılını geçiriyor. Enerjisi, boyu, savunması, yetenekleri… Bunu uzun süredir yapıyor. EuroLeague MVP’si oldu. Her zaman yaptığı şeyi yapıyor. Sessiz bir lider. Çok konuşmuyor ama konuştuğu zaman herkes dinliyor. Bence oyunundaki evrim, liderliği konusunda geldi. Ben hiç şaşırmıyorum. Ekip olarak da biz neler yapabileceğini biliyoruz. Sağlıklı kalmasını umuyoruz. Takımın lideri o. Çünkü her şey savunma ile başlıyor. Savunmada bu enerjiyi gösterdiğimiz zaman, hücumumuzun üzerindeki baskı da kalkıyor. Hücumda o zaman oyun planını uygulamak çok daha kolay oluyor.” (Eurohoops)