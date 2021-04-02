Igor Kokoskov: İyi olmaları tek başına bir şey ifade etmiyor!

Barcelona karşısında en iyi şekilde mücadele edeceklerini belirten Igor Kokoskov, “Barcelona, bu sezon EuroLeague’de en iyi basketbol oynayan takım olduğunu kanıtladı. Çok yetenekli bir kadroya sahipler ve Nikola Mirotic bu takıma en iyi şekilde liderlik ediyor. Çok geniş bir kadroları var ve sezon boyunca iyi oynadılar. Şu anda ilk sırada yer almalarının ve şampiyonluk için en güçlü aday olmalarının nedeni de bu. Ama biz de evimizde oynayacağız. Bizim oyunumuzda hesap yapmaya yer yok. Her karşılaşmada olduğu gibi bu mücadeleye de en iyi şekilde hazırlanacak ve mücadele edeceğiz. Onlar bu ligin en iyi takımı ancak bu tek başına bir şey ifade etmiyor. Bu oyunda, o gün parkede daha iyi oynayan taraf kazanıyor.” dedi.