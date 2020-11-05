Igor Kokoskov: İç sahayı korumamız gerektiğinin farkındayız

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde Khimki Moskova'yı konuk etmeye hazırlanan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Khimki Moskova karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirten ve iç saha maçlarının önemine değinen Igor Kokoskov, "Khimki sezon başında yaşadığı sorunlardan kurtuldu ve şu anda tüm oyuncularını kullanabilir duruma geldiler. Bugün sıralamada bulundukları yer ve aldıkları galibiyet sayısı kesinlikle onların hikayesini anlatmıyor. Birçok tecrübeli isimleri var ve tüm oyuncularına kavuştukları andan itibaren her pozisyonda çok yetenekli isimlere sahipler. Bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Kızılyıldız maçının özellikle ikinci yarısında çok iyiydiler. O karşılaşmayı kazandılar ve şu anda daha moralliler. Biz bu maça odaklanacağız. Evimizdeyiz ve Play-off yolunda daha güçlü hale gelmek için iç sahayı korumamız gerektiğinin farkındayız" dedi.