Igor Kokoskov: Gelişimimiz bizi mutlu ediyor

Fenerbahçe Beko başantrenörü Igor Kokoskov, Khimki Moskova karşısında elde edilen 83-71’lik galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu.

"Takım için çok mutluyum. Herkes katkıda bulundu, yüreği ile oynadı. Nando’yu kaybettikten sonra herkes ekstra efor sarf etmesi gerektiğinin bilincindeydi ve bu şekilde oynadık. Maçtan önce takımın çok karakter göstermesi gereken bir maç olduğunu biliyorduk. Eksiğimizle birlikte bunu çok güzel toparladık. Bu şekilde kazanınca daha anlamlı oluyor, tabi ki EuroLeague’deki her galibiyet önemlidir."

Savunma ile ilgili soru üzerine de Kokoskov, "Maç planımıza uyduk ve tehditlerin farkındaydık. Shved ve Mccollum’u durdurup, maç planımıza uyunca bu şekilde oynayabildik. Yeni bir takımız ama gelişim bizi mutlu ediyor. Panathinaikos en kötü maçlarımızdan biriydi. Hem savunma hem de enerji açısından" yanıtını verdi.