Igor Kokoskov: Fenerbahçe için çok büyük bir galibiyet aldık

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 100-92'lik skorla geçti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov açıklamalarda bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Kokoskov, "Aldığımız sonuçtan ötürü mutluyuz. Çok zorlu bir takıma karşı galibiyet kazandık. Milano, çok iyi bir koç tarafından yönetiliyor. Messina, Avrupa basketbolunun efsanelerinden biri. Bu salondan galibiyetle ayrılmak ve bu işi başarmak, bizim neden burada olduğumuzu gösteriyor. Uzun, 40 dakikalık bir maç oldu. Kesinlikle sonuçtan dolayı çok mutluyuz. Delaney’den yoksun olmalarına rağmen çok iyi olduğunu bildiğimiz bir ekibe karşı oynadık. Bazen en iyi oyununuzu, en iyi oyuncularınızdan yoksun olduğunuzda oynarsınız. Kesinlikle bizim rahatlamamıza izin vermediler. Odaklandık ve bu karşılaşmanın öneminin farkına vardık. Rakibimizin kim olduğunu çok iyi biliyorduk. Konsantreydik ve enerjimizi yüksek tuttuk. Rakibin tüm hatalarına nasıl ceza kesmesi gerektiğini bilen bir ekiple oynadık. Maç boyunca da böyle oldu. Yakın geçen bir maç oldu. Üçüncü çeyrekte rakibimizin üstünlüğüne verdiğimiz reaksiyon kritikti. Bize çok yardımcı olan, oldukça zorlu atışlarda isabet bulduk. Üç sayılık atışlar bizim oyunumuzun en iyi bölümlerinden biri değil ama Marko Guduric’in üçüncü çeyrekte bulduğu üçlükler, Lorenzo’nun sayıları, bizim için farkı yarattı. Elbette kritik anlarda Jan Vesely’nin katkısı ve maç boyunca oynadığı harika oyun bizim için çok önemliydi. Oyuncularımı soyunma odasında bu önemli galibiyet için kutladım. Fenerbahçe için çok büyük bir galibiyet aldık" dedi.