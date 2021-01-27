Igor Kokoskov: EuroLeague’de kötü galibiyet yoktur

Igor Kokoskov'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

“Kötü bir kadeh şarap veya EuroLeague’de kötü galibiyet yok. Bizim için güzel bir galibiyet. Zor bir takımla oynadık. Birçok yetenekli oyuncuları var. Boyalı bölgede delici olabilen, penetreleri ile potaya gidebilen ve boş üçlük fırsatı yaratabilen oyuncuları var. Basketbolda kazandıran sayılar üçlükler oluyor. Belki en akıllı maçımızı oynamadık ama çok fazla tutku ve enerji ile oynadık. Özellikle de maç ortadayken iki tarafa da gidebilecek toplarda mücadele ettik, birbirimiz için oynadık, birlikte oynadık. Takım için fedakarlık yapmaya istekli oynadık





Takım biraz yorgundu. Bence daha akıllı oynamalıyız. Birçok tecrübeli oyuncumuz, birçok kez bu anları yaşamış oyuncularımız var. Rakibimiz son çare olarak tam saha baskıya başlamıştı. Bu anlarda topun kıymetini daha iyi bilmeliyiz. Bu da bence yorgunlukla alakalı. Yine de 40 dakika savaşmamız gerek.” (Eurohoops)