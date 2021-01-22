Igor Kokoskov: Enerji, çaba ve kazanma arzusu bütün eksiklerimizi kapattı
Fenerbahçe Beko'nun koçu Igor Kokoskov, CSKA Moskova'yı 89-83 mağlup ettikleri mücadeleyi değerlendirdi. CSKA moskova'nın Euroleague'in lider olduğunu ve maç öncesi özellikle enerji yönünden şüpheleri olduğunu belirten Sırp koç, "Ahmet Düverioğlu'nu kaybettik. Bu maç için 'enerjimiz bitirmeye yeter mi' diye düşünüyordum ama enerji, çaba ve kazanma arzusu, bütün eksiklerimizi kapattı." dedi.
Maç sonu Igor Kokoskov'un açıklamaları şu şekilde:
Bu deplasmanın zor olacağını bliyorduk. Ahmet Düverioğlu'nu kaybettik. Maç sonunu getirebilir miyiz diye şüphelerim vardı. Enerjimizin yetip yetmeyeceğini düşünüyordum ama enerji, kazanma arzusu ve istekle galip gelmeyi başardık. CSKA, Euroleague'in lideri. Oynamayn oyuncularımı da tebrik ediyorum. Onlar da maçın içindelerdi. Takım olarak istedik. Oyuncularım her türlü takdiri hak ediyor.