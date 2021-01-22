Maç sonu Igor Kokoskov'un açıklamaları şu şekilde:

Bu deplasmanın zor olacağını bliyorduk. Ahmet Düverioğlu'nu kaybettik. Maç sonunu getirebilir miyiz diye şüphelerim vardı. Enerjimizin yetip yetmeyeceğini düşünüyordum ama enerji, kazanma arzusu ve istekle galip gelmeyi başardık. CSKA, Euroleague'in lideri. Oynamayn oyuncularımı da tebrik ediyorum. Onlar da maçın içindelerdi. Takım olarak istedik. Oyuncularım her türlü takdiri hak ediyor.







