Igor Kokoskov: En iyi oyunumuzu sergilemeliyiz

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. maç döneminde Yunan ekibi Panathinaikos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da koç Igor Kokoskov, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Galibiyet için en iyi oyunlarını sergilemeleri gerektiğini vurgulayan Igor Kokoskov, "Panathinaikos bu yaz birçok değişiklik yaşadı. Yeni bir koçları ve birçok yeni oyuncusu var. Fiziksel olarak çok güçlü bir takım olduklarını biliyoruz. Çok yönlü oyunculara sahipler. Sahada çok uzun beşlerle kalabiliyorlar ancak aynı zamanda çok iyi kısa oyuncuları da var. Son dönemde iyi bir basketbol sergiliyorlar. Çok özgüvenli oynuyorlar. Özellikle evlerinde yüksek enerji ve özgüven ile rakiplerini karşılıyorlar ve bizim de buna hazır olarak galibiyet için en iyi oyunumuzu sergilememiz gerekiyor" dedi.



