Igor Kokoskov: Eksikler, oyun planımızı değiştirecek

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı konuk edecek temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun koçu Igor Kokoskov, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Eksikler nedeniyle oyun planlarının değişeceğini dile getiren Igor Kokoskov, "Bir başka tecrübeli ekiple karşılaşacağız. Milano, EuroLeague’de en üst seviye hedefler için kurulmuş bir kadro. Aynı sistemle ve aynı koçla yollarına devam ediyorlar. Son dönemde çok iyi basketbol oynuyorlar ve iyi durumdalar. Bu karşılaşmada takım olarak mücadele etmeli ve sonuna kadar konsantre olmalıyız. Elbette bazı isimlerden yoksun olmamız, oyun planımızı değiştirmemize neden olacak. Bu maçı kazanmak için elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koymamız gerektiğini biliyoruz. EuroLeague’de Playoff yapabilmek için öncelikli hedef, iç sahayı mümkün olduğunca koruyabilmektir. Biz de bunun için mücadele edeceğiz" dedi.



