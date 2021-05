Igor Kokoskov: Burada oynamak gerçekten zor

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka’yı 67-62 yendi. Karşılaşmanın ardından Başantrenör Igor Kokoskov ile takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Kokoskov, “Burada oynamak gerçekten zor. Tarihsel olarak da böyle bir gerçek var. Fiziksel ve güçlü bir takım. Böyle olacağını bekliyorduk. Nando De Colo, Dyshawn Pierre olmadan oynamak zorunda kaldık. İki en iyi oyuncumuz olmadan oynamak zorundaydık. Nando geri döndü, kendini buldu. Kolay değildi. Fiziksel bir takıma karşı fiziksel bir maç oynadık. Play offlarda üç maçın ardından herhangi bir sürpriz yoktur. Bir oyun planınız var ve oyununuzu anlamanız lazım, oyuncunuzu anlamanız lazım. Özellikle 3 sayı çizgisinde her şey iyiydi, ribauntta biraz daha iyi işler yapabilirdik. Bu konu üzerine çalışmamız lazım. Kazandığımız için mutluyuz. Yarın dinlenip kendimizi bulacağız ve sonrasında yeniden karşılarına çıkacağız.” dedi.

Melih Mahmutoğlu: Karakter koymak önemliydi

18 sayıyla maçın adamı seçilen Melih Mahmutoğlu ise, “Maçın zorlu geçeceği belliydi, sonuçta Pınar Karşıyaka çok kaliteli bir ekip. Ne zaman onlarla maç yapsak hep çekişmeli geçiyor. Şu anda play off oynuyoruz. Her iki takımda birbirini hem içeride hem dışarıda yenecek kuvvette. İçeride kaybettiğimiz maçtan sonra karakter koymak önemliydi. Bugün de bu karakteri maçın başından sona kadar koyduk. Şuan seri sadece 2-1. Bir maç daha kazanıp bu işi İstanbul’a bırakmadan finale kalmak istiyoruz. Karşıyaka’yı da kutluyorum. İki takımda birbirine antrenman vermiyor, sonuna kadar mücadele veriyor. Sahada olduğum için mutlu ve gururluyum. İnşallah finale kalan takım biz oluruz, tüm takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. (Bireysel performansı) Yapmam gerekeni yapıyorum. Hep söylüyorum, Fenerbahçe için her zaman elimden gelenin fazlasını sahada vermeye çalışıyorum. İyi günler, kötü günler olacaktır. Burada önemli olan Fenerbahçe. Fenerbahçe her zaman tektir. Ben de her zaman bunun bilinciyle oynuyorum. Önemli olan galip ayrılmaktı. Bugün de fazla skor olmadı. Defansların öne çıktığı ki böyle olacaktır. İki takım da yoruluyor. Normal, sezon sonu. Önemli olan burada sağlıklı bir şekilde sezonu en güzel yerde bitirmektir." diye konuştu.