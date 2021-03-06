Igor Kokoskov: Bu mücadeleden, aldığımız sonuçtan ötürü çok mutluyum

Turkish Airlines EuroLeague'in 28. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 90-86 mağlup etti. Fenerbahçe'nin başantrenörü Igor Kokoskov, zorlu maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını tebrik eden Kokoskov, "Takım olarak iyi bir performans ortaya koyduk. ASVEL çok zorlu bir rakip. Çok fiziksel ve sert oynuyorlar. Boyalı alanda etkililerdi ve üçlükler de buldular. İstedikleri her anda post-up’lar ile çember altını kullanabildiler ve perimetreden de üçlükler kaydettiler. Bu, zorlu ve değerli bir birleşim. Howard iyi bir karşılaşma çıkardı, birkaç çok önemli üçlük buldu. Bu, savunmamızın daha çok açılmasına neden oldu. Ancak genel olarak takımımın performansından dolayı çok mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum. Odaklandılar, hem mental hem de fiziksel olarak iyi hazırlandılar. Bu meydan okumaya hazırdılar. Gerçekten çok sert bir karşılaşma oldu. Bu mücadeleden, aldığımız sonuçtan ötürü çok mutluyum" ifadelerini kullandı.