Igor Kokoskov: Bu akşam sadece bir takım mücadele etti

Turkish Airlines EuroLeague'in 8. maç döneminde deplasmanda Barcelona'ya 97-55 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Takım olarak maçta olmadıklarını belirten Kokoskov, "Barcelona’yı bu akşamki performanslarından ötürü tebrik ederim. Bu akşam için söyleyebileceğim tek şey, sadece bir takımın bu maçı oynadığıydı. Sadece bir takım mücadele etti ve bu ekip Barcelona’ydı. Bu nedenle koç Sarunas Jasikevicius ve ekibini tebrik ederim. Bize iyi bir ders verdiler. Bu maçtan hatalarımızı öğrenip önümüze bakmamız gerekiyor. Bu akşam kesinlikle maçta değildik" dedi.

Barcelona'nın EuroLeague'i kazanma şansına yönelik soruyu da cevaplayan tecrübeli koç, "Barcelona’nın bu ligi kazanmaya çalışmak için kurulmuş bir ekip olduğu bir sır değil. Potansiyelleri, genç ve tecrübeli oyuncuların karışımından oluşan geniş ve güçlü bir kadroları var" ifadelerini kullandı.