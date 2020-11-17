Igor Kokoskov: Barcelona maçının ardından herkese bir cevap vermeliyiz

Turkish Airlines EuroLeague'in çift maç haftasının ilk ayağında Baskonia'ya konuk olacak temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta alınan ağır Barcelona yenilgisi sonrası reaksiyon vermelerini beklediğini aktaran Kokoskov, "Baskonia sert bir takım. Fizik olarak çok iyi ve güçlü oyunculardan kurulu bir ekip. Kırk dakika boyunca sert oynuyorlar. İlk olarak yapmamız gereken, onların bu özellikleriyle başa çıkabilmek ve parkeye aynı şekilde enerji koyabilmek olacak. Sahaya her zaman yüzde yüz efor koyuyorlar. Aynı zamanda çok yetenekli bir ekip. Oyuncu kadroları, Baskonia'nın oyun karakterini ortaya koyuyor. Bence oyuncularımın idman performansları ve reaksiyonları, EuroLeague’deki son karşılaşmamızın hepimiz için utanç verici olduğunun farkına vardıklarını gösteriyor. Bu maçın ardından herkese bir cevap vermeli ve bundan çok daha iyisini yapabileceğimizi kanıtlamalıyız" dedi.