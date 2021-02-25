Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov açıklamalarda bulundu.

Rakiplerine büyük saygı duyduklarını belirten Kokoskov, "EuroLeague’de en iyi basketbolu oynayan ekiplerden biriyle karşılaşacağız. Anadolu Efes, uzun süredir birlikte oynayan ve oyun planlarını parkeye doğru bir şekilde yansıtabilen bir ekip. Topa yön veren, yaratıcı ve şutör özelliklere sahip birçok oyuncuları var. Saha içi yerleşimini harika yapıyorlar. Onlara büyük saygı duyuyoruz. Oynadığımız son maça göre neleri değiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Aynı zamanda iki takımda da o tarihten itibaren birçok değişiklik olduğunun da bilincindeyiz. Temel konulara dikkat etmeli, bireysel olarak sorumluluk almalı ve oyun planımıza sadık kalmalıyız" ifadelerini kullandı.