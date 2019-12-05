Igor Gorgonzola Novara - Vakıfbank maç sonucu: 3 - 2

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda mücadele eden Vakıfbank, B Grubu 2’nci maçında İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara ekibine 25-22, 25-22, 25-27, 24-26, 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup oldu. Vakıfbank’ta maçın en skorer ismi Isabelle Haak olurken, Zehra Güneş 16 (7 blok), Ebrar Karakurt 15 ve Milena Rasic 12 sayı ile Haak’a eşlik etti.

Vakıfbank, B grubundaki son maçını 6 Aralık Cuma günü, TSİ 15.00’te Çin’in Tianjin Bohai Bank takımı ile oynayacak.

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Shaoxing Olympic Sports Centre

HAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)

NOVARA: Brakocevic, Veljkovic, Hancock, Vasileva, Courtney, Chirichella, Sansonna (L) (Napodano, Di Iuilo, Arrighetti)

VAKIFBANK: Haak, Gabi, Zehra, Rasic, Meliha, Ognjenovic, Gizem (L) (Pınar, Ebrar, Cansu, Gözde, Melis)

SETLER: 25-22, 25-22, 25-27, 24-26, 15-12

SÜRE: 2 saat 20 dakika (25′, 29′, 32′, 35′, 19′)