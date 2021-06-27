Kuzey Makedonya’yı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na götüren Igor Angelovski'nin ismi Fenerbahçe ile ciddi bir şekilde anılmaya başlandı. Seçim sonrası yeni hocayı açıklayacaklarını vurgulayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Angelovski ile bir görüşme yaptığı ve tecrübeli hocanın Sarı Lacivertli ekibe yakın olduğu gelen haberler arasında. Bu son dakika gelişmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Angelovski'nin kariyerini araştırmaya başladı. Igor Angelovski kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Igor Angelovski kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt aradık.

Igor Angelovski kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Igor Angelovski kaç yaşında ve nereli?

Igor Angelovski, 2 Haziran 1976 yılında Kuzey Makedonya'nın Skopje ilinde dünyaya geldi. Futbol kariyerini ağırlıklı olarak ülkesinde sürdüren Angelovski, sadece bir kez ülke dışına çıktı. Makedonya'da Makedonija Gjorce Petrov, Pelister Bitola, Cementarnica Skopje ve Pobeda Prilep formaları giyen Makedon futbol adamı, 1998-2000 arası Sloven ekibi NK Celje'de forma giydi.

2008 yılında futbol hayatına nokta koyan Angelovski, 2008 yılında antrenörlüğe başladı. 2008-2013 arası Rabotnicki'de Sportif Direktör ve yardımcı antrenör olarak çalışan Angelovski, Temmuz 2013'te A Takım Teknik Direktörü olarak göreve başladı. Makedon ekibinde 86 maça çıkan ve 1.78 puan ortalaması yakalayan Angelovski, 2013/14'te Rabotnicki ile lig şampiyonluğu yaşadı.

Ekim 2015'te Kuzey Makedonya A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Angelovski, ülkesine tarihi bir başarıyı getiren isim olarak dikkat çekti. EURO 2020 Elemeleri'nde Polonya, Avusturya, Slovenya, İsrail ve Letonya ile karşılaşan Kuzey Makedonya, kötü başladığı macerayı muhteşem tamamladı.

UEFA’nın yeni sistemi sayesinde grup maçları sonrasında da umudunu diri tutan Kuzey Makedonya, UEFA Uluslar Ligi sayesinde adını Euro 2020’ye yazdırdı. Uluslar Ligi play-off karşılaşmasında Gürcistan’ı Goran Pandev’in golüyle geçen Kuzey Makedonya, ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda sergilediği performansla tüm futbolseverlerin beğenisini topladı.

Daha önce Türkiye’den de teklifler aldığını açıklayan ve önümüzdeki yıllarda Türkiye’de çalışabileceğinin sinyallerini veren Igor Angelovski, oyun felsefesinin daima hücum oynatmak olduğunu vurgulamıştı.

UEFA-Pro Lisans sahibi olan 45 yaşındaki teknik direktör, Rabotnicki Skopje'de başladığı kariyerinde Kuzey Makedonya'daki başarısı ile dikkat çekti.