Nijeryalı forvet Odion Ighalo'nun ismi bir süredir hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılıyordu. Çin ekiplerinden Changchun Yatai forması giyen ve takımdan ayrılacağı konuşulan golcü futbolcunun Türkiye'ye transfer olmak için istediği yıllık ücret dudak uçuklattı.

Yıllık 8 milyon Euro...

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şartlarını araştırdığı 29 yaşındaki golcü yıllık 8 milyon Euro istedi. İki dev kulüp Nijeryalı golcünün talep ettiği yıllık astronomik ücret karşısında şok yaşadı.

23 Milyon Euro'ya gitmişti!

2017'de Watford'tan 23 milyon Euro bonservis bedeliyle Changchun Yatai'e transfer olan Ighalo Çin Süper Ligi'nde bu sezon 28 maçta forma giymiş, 21 gol ve 1 asist üretmişti.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr

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