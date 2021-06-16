IFCA, İtalya’da gerçekleştirilecek ve 11 milli sporcu katılacak

Rüzgar sörfünde Slalom Çocuklar ve Gençler Dünya Şampiyonası (IFCA), İtalya’da gerçekleştirilecek. Türkiye Yelken Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 18-24 Haziran tarihlerinde Garda bölgesinde yapılacak şampiyonaya 11 milli sporcu katılacak.

Dorukhan Özarslan’ın antrenörlüğündeki milli takımda, Tan Tandoğan, Elif Ercan, Mimosa Meroni, Emir Gürsoy, İdil Babaoğlu, Mert Kaçan, Kaan Erdoğan, Çağla Anadol, Emre Gürsoy, Mihriban Ayşe Demirkut ve Asya Anastasya Varıcıoğlu yer alıyor.