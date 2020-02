İf Diyeti Nedir? İf Diyeti Yapmak İçin Örnek Menü Listeleri

IF Diyetinin açılımı Intermittent Fasting diyeti olarak bilinmektedir. IF Diyeti aslında son dönemlerde oldukça popüler haline gelen ve kişilerde hızlı yağ yakımı sağlayan bir diyettir. Bu diyetin ülkemizde bilinen adı ise Oruç Diyetidir. IF Diyetinin tarihçesine bakıldığında bu yöntem çok eski dönemlerde de uygulanan bir diyet metodudur. Hızlı bir şekilde kilo verilmesini sağlayan bu diyet yöntemi günümüzde pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Intermittent fasting yöntemi son zamanlarda dünyanın en popüler sağlık ve fitness trendi olmayı da başarmıştır.

IF Diyetinin Kişiye Etkileri

- IF Diyeti sayesinde kişiler daha hızlı şekilde kilo verebilir.

- Bireysel olarak sağlıklı bir vücuda sahip olmak için tercih edilir.

- Psikolojik olarak rahatlama sağlar.

- Diyeti uygulayan kişilerde yaşam tarzları daha güzelleşir ve daha basit hale gelir.

- Vücudun ve beynin daha aktif çalışmasını sağlar.

- Kaliteli bir yaşam sunar.

IF Diyetine Nasıl Başlanmalıdır?

IF Diyeti yöntemini uygulamak isteyen kişiler bazı adımları izlemeleri gerekir. Bu adımlar doğrultusunda IF Diyeti kişiler için daha etkili olacaktır. IF Diyetine başlamak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

- Öncelikle diyet ile ilgili olarak diyetin ne kadar süre devam edeceğine karar vermelisiniz.

- Daha sonra diyetinizde hız hedefine doğru şekilde karar vermelisiniz.

- Verilen bu kararlardan sonra IF diyetine başlayabilirsiniz.

- IF Diyeti boyunca yiyeceğiniz yemek dışında tüm günlük aktivitelere devam etmeniz gerekir.

- Kendinizi diyete devam edemez görürseniz diyete bir süreliğine ara verebilirsiniz.

- Gerekli ara verme işleminden sonra diyet tekrar edilmelidir.

IF Diyeti Nasıl Yapılıyor?

IF Diyetine başlamadan önce diyet ve yöntem konusunda profesyonel bir kimse il görüşmekte farda var. Çünkü kişilere göre diyet programının ve planının yapılması IF Diyetini daha etkili hale getirecektir. Özellikle kadınlar, IF diyeti uygulamalarından önce mutlaka hormon dengelerinin bu diyete uygun olup olmadığına baktırmalıdır. Böylece IF Diyeti daha sağlıklı bir diyet haline dönüşür. Ayrıca, IF Diyeti uygulamak isteyen kişiler yorgunluk ya da bağırsakla ilgili sağlık sorunu yaşayanlar bu diyeti daha dikkatli şekilde uygulamalıdır.

IF Diyeti İçin 5 Farklı Menü İçeriği

IF diyetine başlamak isteyen kişiler yöntem olarak 5 farklı yolu deneyebilir. Bu yöntemler arasında kişiler yemek yeme konusunda serbesttir. IF Diyetinin 5 farklı yolu şu şekildedir;

1- 16/8 Yöntemi: Her gün toplamda 16 saat aç kalınarak, geriye kalan 8 saatte yemek yenilebilir.

2- 5: 2 Yöntemi: Haftada toplamda 2 gün aç kalınarak, diğer 5 gün normal zamanlarda yemek yenilebilir.

3- Ye-Dur-Yeme Yöntemi: Haftada bir ya da iki gün boyunca yani 24 saat aç kalınarak, diğer günler tok olunabilir.

4- Savaşçı yöntemi: Gündüzleri tamamen aç, geceleri ise yeme durumuna göre dengeli ve geniş porsiyon yemekler yenilebilir.

5- Spontane Yemek Atlama Yöntemi: Sağlığa ve kişiye göre uygun olan zamanlarda ara ara öğünler atlanır.

Neden IF Diyeti Tercih Edilmelidir?

IF Diyetinin kişiler açısından tercih edilme nedenleri oldukça çeşitlidir. Bu nedenler;

- Bireylerin gününü daha basit hale getirerek, zamanın daha iyi kullanılmasını sağlar. Çünkü diyet sayesinde yemeye ve yemek hazırlamaya harcanan zaman diğer aktiviteler için kullanılabilir.

- Beyin ve vücut fonksiyonlarının daha iyi şekilde kullanılmasını sağlar.

- Fazla kiloları azaltarak, bireyleri diyabet riskine karşı korur.

- kalp ve damar hastalıklarını önler, oluşan tehditleri zamanla giderir.

- Daha sağlıklı ve uzun bir yaşam elde edilir.

- Kanser riskini ortadan kaldırır.