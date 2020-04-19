İdrar yolu enfeksiyonu, idrar yollarında meydana gelen iltihaplı bir hastalık türüdür. En fazla alt idrar yollarında meydana gelir. Alt idrar yolu enfeksiyonlarında ise iltihap, mesane ile üretra kısımlarında görülür. Mesanede meydana gelen idrar yolu iltihaplarına ise sistit adı verilir. Sistit rahatsızlığı ise alt idrar yollarında meydana gelen enfeksiyonların en fazla görülme şeklidir. Üst idrar yollarında meydana gelen enfeksiyonlar diğer dnfeksiyonlara göre daha tehlikelidir. Bu bölgede gelişen iltihaba ise piyelit olarak adlandırılır.

İdrar yolu enfeksiyonu nedenleri nelerdir?

İdrar yolu iltihabı hastalığına neden olan durumların başında çeşitli bakteriler gelmektedir. Bu bakteriler zamanla idrar yolunda enfeksiyona sebebiyet verir. Genellikle bu tip enfeksiyonlar kişinin kendi dışkısından kaynaklanmaktadır. Bu duruma Escherichia coli adı verilir.

Escherichia coli türünde bir bakteri bağırsaklara yerleşerek, idrar yolu enfeksiyonlarına neden olur. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonları gonokok ve klamidya gibi bir mantar ya da virüs türünden de meydana gelebilir. Bu virüslerin geneli cinsel yolla kişiye bulaşmaktadır.

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

İdrar yolları enfeksiyonunda hastalığın en önemli belirtisi idrar yaparken yanma ve ağrı durumudur. Ayrıca bu hastalık kişinin daha sık idrara çıkmasına neden olmaktadır. Bazı kişilerde ise idrar yolu enfeksiyonunun herhangi bir belirtisi olmamaktadır. İdrar yolu enfeksiyonun diğer belirtileri;

- İdrarda yanma ve acı hissi,

- Sürekli idrara çıkma hali,

- İdrar debisinde güçsüzlük,

- İdrarı tutmama,

- Kanlı idrar,

Üst idrar yolu enfeksiyonunun belirtileri nelerdir?

Üst idrar yolu enfeksiyonu, alt idrar yolu enfeksiyonuna göre daha zorlu sürece dayanır. Çünkü üst idrar yolu enfeksiyonu daha tehlikeli ve böbreklere de zarar veren bir enfeksiyondur. Üst idrar yolu enfeksiyonunda belirtiler ise şu şekildedir;

- Sürekli ateş,

- Bulantı ve kusma durumu,

- Böbreklerde ağrı,

- Halsizlik,

- Böbreklerde hassasiyet.

İdrar yolu enfeksiyonu nasıl anlaşılır?

İdrar yolu enfeksiyonunda bazı belirtiler söz konusudur. Bu belirtiler üzerine doktora gidildiğinde enfeksiyonun kaynağı ve derecesi anlaşılır. Genellikle idrar yolu enfeksiyonlarını anlamak için öncelikle belirtilere bakmak gerekir. Ardından ise bir uzmana başvurarak gerekli testlerin yapılması gerekmektedir. Uzman doktor idrar yolu enfeksiyonunu belirlemek için şu testleri uygulayabilir;

- İdrar Tahlili,

- İdrar Kültürü,

- Böbrek ve Mesane Ultrasonu,

- Bilgisayarlı Tomografi,

- Sistoskopi.

İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi nasıl yapılır?

Alt idrar yolu enfeksiyonları kolaylıkla tedavi edilebilir ve oldukça hızlı şekilde iyileşir. Komplike şeklinde olmayan idrar yolu enfeksiyonları çoğunlukla kendiliğinden ve hasarsız şekilde iyileşme göstermektedir. Fakat ilerleyen süreçte bu rahatsızlığın klinik semptomları oluşmaması adına antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

Uzman tavsiyesi üzerine alınan antibiyotiklerden sonra genellikle iltihap gerilemeye başlar. Bu süreçte hasta acı ya da ağrı yaşıyorsa ağrı kesici ilaçlar da kullanılabilir. Eğer daha önce bu rahatsızlık yaşanmış ve tekrarlama söz konusu ise daha yüksek dozda antibiyotikler kullanmak gerekebilir. Tedavi sırasında alkol, kahve ve sigara gibi zararlı alışkanlıkların da azaltılması gerekir.

İdrar yolu enfeksiyonunda neler yapılmalıdır?

İdrar yolları enfeksiyonu yaşayan kişilerin mutlaka bol su içmesi önerilir. Bu şekilde mesane düzenli olarak temizlenir. Bu nedenle günde en az 2 litre su tüketilmesi önerilir. Böylelikle enfeksiyona neden olan bakterilerin çoğalması engellenir ve enfeksiyonun ilerlemez.

İdrar yolu enfeksiyonunda gerekli tedavilerle beraber iyileşmeyi de desteklemek için mutlaka su veya bitkisel çay tüketimine dikkat etmek gerekir. Ayrıca günlük tüketilen kahve, alkol ve daha asitli gıdalardan uzak durulması da önemlidir. Çünkü bu tür gıdalar mesaneyi tahriş edebilir.



