İdmanda Sergen Yalçın fırtınası

Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor ile cumartesi günü karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını dün yaptığı sabah idmanıyla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana grip olan Ljajic, kaslarında zorlanma bulunan N’Koudou ile tedavisi devam eden Dorukhan katılmadı.

Kara Kartal’ın genç teknik adamı Sergen Yalçın, idmanda klasıyla yine dikkat çekmeyi başardı. Antrenman sırasında sık sık topla yaptığı hareketlerle futbolculuk günlerinden görüntüler sergileyen 47 yaşındaki teknik adam, çift kale maç çalışması sırasında sekip önüne gelen topa saha kenarından şık bir vuruş yapıp meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Yalçın’ın bu hareketi, futbolcular ve idmanı takip eden basın mensupları tarafından alkışlandı.