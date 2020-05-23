Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in muhtemel ayrılığı sonrası Ideye Brown'u kadrosuna katmak istediği ve hatta oyuncuya yıllık 2 milyon Euro'luk teklif yapıldığı iddia edilmişti.

Sport24'e konuşan Brown'un menajeri Hootan Ahmadi, "Bu, tamamen yanlış. Hiçbir temas olmadı" ifadelerini kullandı.

Oyuncusunun gelecek sezon nerede forma giyeceğine ilişkin ise, "Bunu söylemek için hala çok erken. Ideye, antrenmanlara döndü ve hiçbir lig ne olacağını bilmiyor. Futbolda işler netleşene kadar beklememiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

Ideye Brown'un Aris ile olan sözleşmesi bu yaz sona erecek. Bu sezon Yunanistan Ligi'nde 19 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 7 gol atmayı başardı.