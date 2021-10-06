Avrupa'nın ve dünyanın önemli liglerine milli maçlar nedeniyle ara verildi. Milli takım haftasında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanacak. Hafta içi bülteninden cazip oranlar ve özel analizler bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

İtalya-İspanya ÇŞ 0-2 1.41

İtalya çok uzun zamandır Roberto Mancini yönetiminde kaybetmedi. İki takım arasında son oynanan maçta İspanya daha baskılı oynayan taraf İspanya olmuştu ancak İtalya sonuca gitmişti. Bu maçta İspanya kaybetmez.

Gr.Brasil-Operario Gol Var 2.00

Gremio Brasil bu yıl ligin dibine demir attı. Son 5 maçta da kaybettiler ve skor üretmekte zorlanıyorlar. Bu maçta rakipleri bir başka formsuz ekip olan Operario olacak. Bu maçta gol bulacaklardır. KG Var değerli.

Belçika-Fransa Gol Var 1.74

Belçika jenerasyonu için son 4-5 yıl diyebiliriz. Artık üst düzey bir turnuvada kupa almayı hedefliyorlar. Fransa belki de en alternatifli kadrolardan biri sahip. Bu maçta taraflar gol bulurlar.

Suudi A.-Japonya 2 1.93

Suudi Arabistan uzun zamandır kaybetmemiş olsa da bu sefer çok daha kuvvetli bir rakiple kozlarını paylaşacak. Japonya, Suudi Arabistan’ın serisini sonlandırır.

Çin-Vietnam Ev 1.5 üstü 1.69

Çin açısından ilk 2 maç sonunda grupta 0 puanda kalmak oldukça sıkıntılı bir tablo. Vietnam açısından da durum benzer. Çin iç saha avantajıyla bir adım önde. En az 2 gol bulacakları kanaatindeyim.

Avustralya-Umman 1 1.34

Avustralya oynadığı son 10 maçı da kazanarak iyi gözüktü. Bu maçta da hücum gücü zayıf olan Umman karşısında olacak. Bu maçta Avustralya’nın zorlanmasını beklemiyorum. İç sahada kazanırlar.

E.Ginesi-Zambiya Gol Var 1.89

Ekvador Ginesi açısından son dönemdeki tablo son derece inişli çıkışlı olarak yorumlayabiliriz. Zambiya ise son derece atletik yönden kuvvetli bir ekip. Karşılıklı goller ideal bir seçenek olarak gözüküyor.

Tunus-Moritanya İY 1 1.34

Tunus son 7 maçta 6 galibiyet elde ederek çıkışını sürdürdü. Moritanya ise son 2 maçını da kaybetti. Bu maçta ev sahibi avantajıyla, Tunus ilk yarıdan kazanır.