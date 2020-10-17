İddaa'da haftanın bombası Ceyla Büyükuzun ve Can Tongo ile patlıyor!
Fanatik Gazetesi Youtube kanalında, Misli.com’un sunduğu EN İYİ, EN GÜVENİLİR VE EN DOĞRU bahis programı olan “Çifte Şans” başladı. Ceyla Büyükuzun ve Can Tongo’nun her hafta analizleriyle sizlerle buluşacağı programda; Premier Lig, Süper Lig, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga gibi tüm Avrupa Liglerine dair tahminlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte haftanın bombaları...
Premier Lig'den Süper Lig'e, İtalya Serie A'dan Bundesliga'ya kadar tüm liglere dair en doğru bahis programı 'Çifte Şans', Ceyla Büyükuzun ve Can Tongo’nun analizleriyle sizlerle buluşuyor. Misli.com'un sunduğu Çifte Şans, en güvenilir bahis tahminleriyle yayında: