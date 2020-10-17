Premier Lig'den Süper Lig'e, İtalya Serie A'dan Bundesliga'ya kadar tüm liglere dair en doğru bahis programı 'Çifte Şans', Ceyla Büyükuzun ve Can Tongo’nun analizleriyle sizlerle buluşuyor. Misli.com'un sunduğu Çifte Şans, en güvenilir bahis tahminleriyle yayında: