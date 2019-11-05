Misli.com’da günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Napoli – Salzburg: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %51’i kuponlarında Napoli galibiyetine yer vermiş durumda.

Ozan Gür’ün Yorumu

Belçika'daki maçta olağan üstü bir performansla sahayı rakibine dar eden Liverpool, 4-1’lik skorla kazanmıştı. Bu mücadele sonrası ligde Aston Villa, Tottenham, Lig kupasında Arsenal karşısında seyir zevki veren maçlara imza atan Liverpool, İngiltere'de aynı performansı sergileyecektir. Geçtiğimiz yılki performansın çok gerisinde olan Genk, son olarak Eupen deplasmanında kaybetti. Liverpool'da Clyne ve Shaqiri, sakat olan isimler. Konuk ekipte tek eksik, uzun süredir sakat olan Vukovic. İlk maçta olduğu gibi gollü bir Liverpool galibiyeti bekliyorum. Tercihim, ikili bahislerde Liverpool kazanır ve 2,5 gol üstü olacak.

Barcelona – Slavia Prag: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %37’si Barcelona’nın galip geleceğini düşünüyor.

Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Hafta sonunda Levante’ye skandal bir şekilde mağlup olan Barcelona’da, teknik patron Valverde baskı altında. Grupta lider konumda olan Barça, bu maçı da kazanıp liderliğini garanti altına alma derdinde. Slavia Prag liginde iyi ancak bu seviyede kadrosunun yeterince etkili olmadığını gösterdi. Ama iyi direnç gösterdiklerini söyleyelim. Barça’nın evinde kazanmasını beklesem de ikiliden hem MS 1, hem de çok gol beklemediğim için 4.5 altı diyeceğim.

Chelsea – Ajax: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %32’si bu maçta Chelsea’nin kazanacağını düşünüyor.

Kerim Can Özdal’ın Yorumu

Grupta 6'şar puanla ilk 2 sırada yer alan 2 ekip liderlik için önemli bir maça çıkacak. Son 9 resmi maçta 8 galibiyet alan Frank Lampard'ın Chelsea'si ile son 8 resmi karşılaşmada 7 kez kazanan ve bu süreçte tek mağlubiyeti bu maçtaki rakibi Chelsea'ye karşı alan Erik ten Hag'ın Ajax'ı formda. Hollanda'da Chelsea 1-0 kazanmıştı. Tempolu bir karşılaşmaydı ama gol sayısı 1'de kalmıştı. Bu kez iki taraftan da gol bekliyorum. Sürpriz olarak da ilk yarı '2' değerlendirilebilir.

B.Dortmund – Inter: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %21’i ev sahibi B.Dortmund’un kazanacağını düşünüyor.

Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Son dönemde Dortmund’un en iyi oynadığı maç Wolfsburg maçının 2.yarısı diyebilirim. Ligde Bayern’in de kaybetmesiyle lider Gladbach’ın arkasında 2.liğe yerleştiler. Şampiyonlar Ligi’nde ise 4 puanları var. Conte yönetimindeki Inter, Juve’nin 1 puan gerisinde şampiyonluk yarışına iyive ısındı. Bologna deplasmanında zor maçın sonunda 2-1 kazanmayı başardılar. Deplasmanda 6’da 6 gidiyorlar ve kaybettikleri puanlar iç sahada geldi. Şampiyonlar Ligi’nde kaybettikleri Barça maçı da dahil olmak üzere çok iyi oynadılar. İçerideki maçta Dortmund’u 2-0 geçtiler.Ev sahibinde Reus’un, Inter’de de Asamoah ve D'ambrosio’nun durumları belirsiz. Grup açısından kritik maçta ilk yarı daha kontrollü maç bekliyorum. İkinci yarı gol seçeneği cazip.