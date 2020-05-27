Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Leipzig – Hertha Berlin | Maç sonucu 1

Almanya Bundesliga’da hafta içi mesaisinde Leipzig ve Hertha Berlin, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Misli.com'da Tek Maç ve Canlı İddaa imkânlarının olduğu mücadelede Misli.com üyelerinin %32’si ev sahibi Leipzig’in maçı kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %12 ile 2,5 Gol Üstü.

Fatih Demireli’nin Yorumu:

Hertha, virüs arasından yeni bir hocayla döndü ve pir döndü. Bruno Labbadia'nın takımı olağanüstü hücum eden, temposuyla rakibini boğan bir takım haline geldi kısa sürede. Labbadia'nın hücuma yönelik hamleleri çok işe yaradı. Yoğun tempoda rotasyon için de elinde iyi alternatifleri olan Labbadia, Leipzig deplasmanında da oyun formatından vazgeçmeyecek. Leipzig de Mainz deplasmanında ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu tekrar gösterdi. Werner, Poülşen ve saz arkadaşları 5 gol attılar, bir 5 tane daha atabilirlerdi. Haftanın yine tempolu karşılaşmalarından biri olur. Burada 2,5 gol üstü göz kırpıyor.

F. Düsseldorf – Schalke 04 | 1,5 Gol Üstü

Almanya Bundesliga’da hafta içi mesaisinde F.Düsseldorf ve Schalke 04, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Misli.com'da Tek Maç ve Canlı İddaa imkânlarının olduğu mücadelede Misli.com üyelerinin %25’i maçta en azından 2 gol atılacağını düşünüyor ve 1,5 Gol Üstü bahsini tercih ediyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %14 ile 2,5 Gol Üstü.

Berkay Tokgöz’ün Yorumu:

Yokuş aşağıya giden iki takım Bundesliga’nın hafta içi mesaisinde kozlarını paylaşacak. Hafta sonunda Köln deplasmanında son 2 dakikada 2 gol yiyerek 2-2 berabere kalan Düsseldorf, covid 19 arasından sonra oynanan 2 maçta 7 gol yiyip fileleri havalandıramayan Schalke 04’ü konuk ediyor. Kenan Karaman ev sahibi ekipte oldukça formda. Schalke önünde gol bulacaklardır. Konuk ekip ise 2 maçtır gol atamama orucunu bu maçta bozacaktır. KG VAR denenir.

Hoffenheim – Köln | 2,5 Gol Üstü

Almanya Bundesliga’da hafta içi mesaisinde Hoffenheim ve Köln, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Misli.com'da Tek Maç ve Canlı İddaa imkânlarının olduğu mücadelede Misli.com üyelerinin %22’si maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyor ve 2,5 Gol Üstü bahsini tercih ediyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %15 ile ev sahibi Hoffenheim’ın galibiyeti yönünde.

Fatih Demireli’nin Yorumu:

Hoffenheim 8 maçtır kazanamıyor. Ligin zayıf halkalarından Paderborn karşısında da bir puanla yetinen mavi beyazlılarda, ciddi bir form düşüklüğü göze çarpıyor. Aradan kötü etkilenen takımlarından biri diyeceğim ama ara öncesinde de görüntü buydu. Muhtemelen rotasyona gidecek olan teknik ekip, 3-5-2'ye dönme ihtimali de var. Köln hafta sonu 2-0'dan dönüp, Düsseldorf deplasmanında iyi bir puan aldı. Çok atıyorlar, çok yiyorlar. Köln tek başına bile üst sebebi.



