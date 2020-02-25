Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Napoli – Barcelona: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı olan Napoli – Barcelona karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %30’u konuk ekibin galibiyetinden yana tercihte bulunuyor.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta Ozan Gür’ün Yorumu

Napoli ve Barcelona, kulüp tarihlerinde ilk kez bir resmi mücadelede karşı karşıya gelecek. İtalyan temsilcisi cuma gecesi Brescia deplasmanında rakibin zaaflarını iyi değerlendirdi. Allan'ın yokluğunda Gattuso'nun Demme tercihi oturmuş gibi görünüyor. Ayrıca İnsigne ve Mertens’in takım üzerindeki olumlu etkisi, zor süreçte takımın ayakta kalmasını sağlıyor. Barcelona, yeni hocasıyla ilk şampiyonlar ligi deneyimini yaşayacak. Eibar karşısında Messi’nin 4 gollü katkısı maça damgasını vurdu. Napoli’de Llorente’nin durumu maç saatinde netlik kazanacak. Koulibaly, Malcuit ve Younes, sakat olan isimler. İspanyol temsilcisinde Alba’nın durumu şüpheli, Suarez ve Dembele, sakat olan isimler. Napoli’nin çalkantılı dönemi atlattı. Fakat oyun içinde taktiksel eksiklikler var. Barcelona, rakibinden üstün bir performans ve kaliteye sahip. İspanyol ekibinin uzun zaman sonra İtalya deplasmanında kazanarak ikinci maç öncesi avantajı eline almasını bekliyorum.

Chelsea – Bayern Münih: Maç Sonucu 2

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün diğer maçı Chelsea – Bayern Münih karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %24’ü Alman ekibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Londra Derbisi’nde Tottenham’ı 2-1’le geçen Chelsea, Mourinho’nun kapalı savunmasını zor da olsa çözüp 3 puanı cebine koydu. Derbinin moraliyle Bayern Münih’i ağırlayacak olan Chelsea’de Kante’nin sakatlığı sürüyor. Bayern Münih ise Paderborn engelini zor da olsa aştı. Gnabry son haftalarda bir hayli formda olsa da Neuer aşırı formsuz. Kötü goller yiyor. Stamford Bridge’te turun ilk ayağında yüksek tempo bekliyorum. 90 dakika sonunda 3 gol barajı aşılacaktır.

Menemenspor – Adana Demirspor: Maç Sonucu 2

İddaa programında hafta içi bülteninde yer alan canlı TFF 1. Lig maçlarından Menemenspor – Adana Demirspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %22’si konuk ekipten yana tercihte bulunuyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Oynanabilecek Maçta Yaşar Gülay’ın Yorumu

Menemen 4 maçlık yenilgi serisine Eskişehir'i devirip son vererek Play-Off yarışında kalmıştı. Ancak geçen hafta Osmanlı deplasmanında etkisiz oynayıp kaybettiler, pozisyon zenginliği yaratamadılar. Sol bekleri Ercan Coşkun cezalı. Adana Demir, Bursa deplasmanındaki mağlubiyetin yaralarını Altınordu karşısında sardı. İlk yarıda 3 gol buldular ama ikinci devrede rakibin baskısına karşı koyamadılar, 2 gol yediler. Stoperi Semih Güler'in cezalı olduğu konuk ekip ikinci yarıda 6 maçta 20 gol attı ama tüm karşılaşmalarda da en az 1 gol yedi. 2.5 üstü denenir.

West Brom Albion – Preston: Maç Sonucu 1

İddaa programı İngiltere Championship bülteninde günün en çok tercih edilen maçı West Bromwich – Preston karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %53’ü ev sahibinin mücadeleyi kazanacağı görüşünde.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta Cihat Akbel’in Yorumu

West Bromwich, Slaven Bilic’le rüya gibi bir sezon geçiriyor. Ligi forse ederek Premier Lig’e çıkan Wolves’ı andırıyorlar. Şu an birinci sıradalar ve ikinci sıradaki Leeds’e 4 puan fark atmış durumdalar. Bunun kapanmaması için ellerinden geleni yapacaklardır. Preston’u beğeniyorum ama West Bromwich’in formu bu kadar iyiyken başka bir tercih yapmak istemiyorum.