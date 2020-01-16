Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Trabzonspor – Denizlispor: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %26’sı İddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek ve Canlı bahis seçeneği olacak Türkiye Kupası karşılaşmasını Trabzonspor’un kendi saha ve seyircisi önünde kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek maç için Ali Naci Küçük’ün Yorumu

Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın ayrılması ile teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir ilk resmi maçına çıkacak. Elbette Çimşir için bu maç anlamlı ve önemli olacak. Trabzonspor ilk yarıda skor üretirken kalesini de gole kapatamadı. Denizlispor’un da hücumda etkili bir takım olduğunu düşünürsek karşılık gol var tercihine verilen oran değerli.

Parma – Roma: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %26’sı, Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek mücadelede konuk ekip Roma’ya güveniyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Ozan Gür’ün Yorumu

Roma'da Juventus maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Zaniolo ile birlikte çok önemli eksikler var. Kluivert, Pastore, Santon, Fazio, Mkhitaryan ve Zappacosta, sakat. Fonseca, bu eksik isimlerin en az 4 tanesini ilk 11'in iskeletinde kullanıyordu. Parma, Gervinho ve Cornelius’un sonradan oyuna girdiği maçta Lecce'yi yenmeyi başardı. Parma’da uzun süredir sakat olan Karamoh dışında önemli bir eksiği bulunmuyor. Parma, Kasım ayında yine bu sahada önemli eksikleri olan Roma'yı 2-0’lık skorla geçmeyi başarmıştı. Roma, sakatlık problemlerini sezon içinde ciddi şekilde yaşadı. Eksiklerin olduğu haftalarda Roma’nın puan kayıpları yaşadığını belirtmek istiyorum. Parma, tur için rakibi Roma’ya kolay lokma olmayacak öz güven ve kapasiteye sahip. Tercihim Parma’nın yenilmezliği olacak.

Antalyaspor – Göztepe: Karşılıklı Gol Var

Misli.com üyelerinin %18’inin İddaa bülteninde günün Tek Maç oynanabilecek ve maç esnasında Canlı Bahis imkanı olacak Türkiye Kupası mücadelesinde tercihi, her iki takımın da goller bulacağı yönünde.

Misli.com’da Canlı Bahis de oynanacak olan maçta Yaşar Gülay’ın Yorumu

Antalyaspor teknik direktörlüğe bu maçtaki rakibi Göztepe’den Tamer Tuna’yı getirdi. Tuna 7 gün içinde Göz Göz’e karşı karşı 3 kez sahaya çıkacak. Bu seri içindeki en önemli karşılaşma hafta sonu ligde olacak, düşme hattındaki Kırmızı-Beyazlılar için kupa ikinci planda. İkinci yarıya düşme hattında başlayacak olan ev sahibi ekibin tek transferi sol bek Kudryashov oldu. Göztepe de rakibi gibi transferde istediği hamleleri yapamadı, çok istedikleri forvet takviyesi gelmedi. Bu karşılaşma Antalya’nın stadının bakımı sürdüğü için Akdeniz Üniversitesi sahasında oynanacak. İlk yarı beraberliği denenebilecek bir karşılaşma.

Khimki Moskova - Real Madrid: Maç Sonucu 2

Euroleague mücadelesinde Misli.com üyelerinin %40’ının, rakip sahada oynayacak Real Madrid tarafında olduğunu görüyoruz.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek maç için Tamer Oyguç’un Yorumu

İkinci yarıya kötü başlangıç yapan Barcelona, Baskonia üstüne Anadolu Efes'e de kaybederek iyice bocaladı. Üstüne Maccabi Fox'a karşı 22 asiste rağmen 17 top kaybı mağlubiyeti getirdi. Fenerbahçe ise toparlanma sürecinde. Sezon başından beri neredeyse ilk defa tam takım olabildiler ve iyi savunma, yüksek şut yüzdesi ile Asvel'i yendiler. Euroleague ve BSL'de son 8 maçını üst üste kazanarak iyice moral depoladılar. İkinci yarıda fikstür avantajı ile adım adım yukarıya çıkacağından en ufak şüphem yok. 1'den 1 veya deplasman 77,5 üst 1,50 ile alınabilir.



